Франция

Мусса может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Челси этой зимой может сделать предложение по форварду Лиона Мусса Дембеле, утверждает Sky Sports.

Дублеры Тэмми Абрахама, Оливье Жиру и Миши Батшуайи могут покинуть Челси зимой, поэтому "синим" потребуется пополнение в Линию атаки. Также сообщается, что Фрэнк Лампард видит в Дембеле сходство с легендой клуба Дидье Дрогба.

23-летний Дембеле перешел в Лион летом 2018 года из Селтика. За полтора сезона он забил 25 голов за "ткачей", 10 из которых – в нынешней кампании.

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