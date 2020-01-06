Франция

ПСЖ без проблем на выезде разгромил своего соперника в Кубке Франции.

В рамках 1/32 Кубка Франции Линас-Монлери принимал ПСЖ. Хозяева не сумели доставить проблем столичной команде и уступили с крупным счетом.

Отметим, что дублем в поединке отличился Эдинсон Кавани.

Обзор матча:

Линас-Монлери – ПСЖ 0:6

Голы: Аушиш, 30, Кавани, 40, 60, Сарабия, 63, 68, Чупо-Мотинг, 87.

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