ПСЖ без проблем на выезде разгромил своего соперника в Кубке Франции.
Линас-Монлери – ПСЖ, twitter.com/PSG_inside
06 января 2020, 01:53
В рамках 1/32 Кубка Франции Линас-Монлери принимал ПСЖ. Хозяева не сумели доставить проблем столичной команде и уступили с крупным счетом.
Отметим, что дублем в поединке отличился Эдинсон Кавани.
Обзор матча:
Линас-Монлери – ПСЖ 0:6
Голы: Аушиш, 30, Кавани, 40, 60, Сарабия, 63, 68, Чупо-Мотинг, 87.
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