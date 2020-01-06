Франция

Арендованный ПСЖ у Севильи вратарь Серхио Рико не хочет покидать Париж.

ПСЖ доволен выступлениями арендованного у Севильи Серхио Рико и раздумывает над тем, чтобы выкупить его контракт — сообщает FootMercato.

После победы в Кубке Франции над Монлери, в котором испанец защищал ворота ПСЖ, тренер команды Томас Тухель сказал, что доволен его игрой и пообещал что Рико сыграет в среду, 8 января, в Кубке лиги против Сент-Этьена.

Сам Серхио, выкупить которого ПСЖ сможет за 10 миллионов евро, подтвердил, что и он хочет остаться в Париже: "Да, это правда. ПСЖ — один из сильнейших клубов мира, и играть здесь здорово".

26-летний воспитанник Севильи кроме первой команды андалусийцев (170 матчей во всех турнирах), выступал в аренде за Фулхэм (32) и ПСЖ (4).

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