Франция

Центральный матч 20-го тура французской Лиги 1 завершился ничьей.

В очередном туре чемпионата Франции ПСЖ на своем поле принимал Монако.

В поединке случился быстрый гол – Неймар уже на третьей минуте поразил ворота "монегасок". Тем не менее, Монако не смутился и за десять минут дважды забил парижанам.

Точку в игре поставил Ислам Слимани – алжирец появился на поле на 65-й минуте, а уже спустя пять минут установил окончательный счет в матче – 3:3.

ПСЖ – Монако 3:3

Голы: Неймар, 3, 42 (с пенальти), Балло Туре, 24 (автогол) – Мартинш, 7, Бен Йеддер, 13, Слимани, 70

ПСЖ: Навас – Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат – Ди Мария (Сарабия, 80), Гуйе, Верратти (Паредес, 80), Неймар – Икарди (Кавани, 86), Мбаппе

Монако: Лекомт – Хенрикс, Глик, Марипан, Балло Туре – Мартинш (Агилар, 82), Бакайоко, Фабрегас (Слимани, 65), Головин – Бен Йеддер (Адриен Силва, 86), Кейта

Предупреждения: … — Кейта, Бакайоко, Балло Туре.

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