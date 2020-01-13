Франция

Бразильский защитник Маркиньос связал свою судьбу с ПСЖ до лета 2024 года.

Маркиньос согласился провести в ПСЖ еще четыре с половиной года — сообщил официальный сайт чемпиона Франции.

25-летний воспитанник Коринтианс (14 матчей во всех турнирах, 0 голов) перебрался в ПСЖ (237, 19) из Ромы (30, 0) в 2013 году.

В составе ПСЖ игрок сборной Бразилии (47 матчей, 1 гол) выиграл 5 чемпионатов Франции, 5 кубков Франции, 5 Кубков французской лиги и 5 Суперкубков Франции.

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