Франция

Парижане смогли одержать 16-ю победу в чемпионате Франции.

Всего три дня назад эти команды встречались в рамках 20-го тура чемпионата Франции, а сегодня играли в рамках перенесенного 15-го тура. Тот матч в Париже завершился феерической ничьей 3:3, но дома Монако не смогли дать такой же бой своим соперникам.

Мбаппе и Неймар отметились своими голами в первом тайме, а Сарабия забил во втором. В самой концовке матча Бакайоко забил гол престижа, но и он оказался не последним.

Парочка Неймар-Мбаппе организовала еще один мяч — бразилец выступил ассистентом, выведя партнера на свидание с голкипером.

Монако – ПСЖ 1:4

Голы: Бакайоко, 87 — Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+1 (с пенальти), Сарабия, 72.

Монако: Лекомт — Хенрихс, Глик, Марипан, Балло-Туре — Бакайоко, Головин (Адриен Силва, 69) — Фабрегас (Йоветич, 79) — Желсон Мартинш (Огюстен, 78), Кейта Бальде — Бен-Йеддер.

ПСЖ: Навас — Дагба, Кимпембе, Тиаго Силва, Курзава - Ди Мария (Дракслер, 79), Куасси, Гуйе (Верратти, 71), Неймар — Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71).

Предупреждения: Глик, Бакайоко, Марипан — Куасси, Курзава, Тухель