Жирондинцы прекратили свои выступления на стадии 1/16 финала.
По - Бордо, twitter.com/girondins
17 января 2020, 01:19
Первый матч 1/16 финала Кубка Франции подарил сенсацию – По сумел пройти Бордо благодаря голу в экстра-тайме (3:2).
Бордо дважды отыгрывался по ходу матча, но ответить на гол Мамаду Гуйе на 117-й минуте у жирондинцев попросту не хватило времени.
Бордо набрал 26 очков в 20 матчах Лиги 1, а на счету По 34 очка в 18 играх третьего дивизиона чемпионата Франции.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.