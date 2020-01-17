Франция

Жирондинцы прекратили свои выступления на стадии 1/16 финала.

Первый матч 1/16 финала Кубка Франции подарил сенсацию – По сумел пройти Бордо благодаря голу в экстра-тайме (3:2).

Бордо дважды отыгрывался по ходу матча, но ответить на гол Мамаду Гуйе на 117-й минуте у жирондинцев попросту не хватило времени.

Бордо набрал 26 очков в 20 матчах Лиги 1, а на счету По 34 очка в 18 играх третьего дивизиона чемпионата Франции.

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