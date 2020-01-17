Бразильский защитник Роналдо Апаресиду Родригес, более известный как Налдо, покинул Монако.
Налдо, фото ФК Монако
17 января 2020, 17:52
Официальный сайт Монако сообщил, что соглашение клуба с бразильским ветераном Налдо было расторгнуто.
Контракт был действителен до лета 2020 года.
37-летний центрбек в нынешнем сезоне только три раза попал в заявку Монако на матчи во всех соревнованиях, но ни разу не выходил на поле.
Украинским фанатам Налдо запомнился украинским фанатам голом в ворота Шахтера в рамках финала Кубка УЕФА.
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