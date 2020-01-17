Франция

Бразильский защитник Роналдо Апаресиду Родригес, более известный как Налдо, покинул Монако.

Официальный сайт Монако сообщил, что соглашение клуба с бразильским ветераном Налдо было расторгнуто.

Контракт был действителен до лета 2020 года.

37-летний центрбек в нынешнем сезоне только три раза попал в заявку Монако на матчи во всех соревнованиях, но ни разу не выходил на поле.

Украинским фанатам Налдо запомнился украинским фанатам голом в ворота Шахтера в рамках финала Кубка УЕФА.

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