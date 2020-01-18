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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Амьен
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Жейсон Папю (п. Шамбли, ар)
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Анже
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Александр Летельер (в. Сарпсборг, ва)
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Винсент Пажо (п. Метц, ар), Ибраим Сиссе (з. Париж, ар)
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Бордо
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Реми Удин (н. Реймс, 10)
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Яссин Бенрау (п. Ним, ар), Юнусс Санкхаре (п. са)
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Брест
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Себастьен Чибо (в. са)
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Дерик Осел Яв (н. Безлерс, ар), Жульен Фабри (в. Шатеру, са)
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Дижон
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Лилль
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Роминиг Куаме (п. Брюгге, ва)
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Роминиг Куаме (п. Труа, ар)
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Лион
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Марсель
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Метц
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Дилан Бронн (з. Гент, 4), Винсент Пажо (п. Анже, ар), Хамиро Монтейро (п. Филадельфия, ва)
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Хамиро Монтейро (п. Филадельфия, ар)
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Монако
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Страхилья Павлович (з. Партизан, 10), Жорже (з. Сантос, ва)
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Хенри Оньекуру (н. Галатасарай, ар), Страхилья Павлович (з. Партизан, ар), Налдо (з. са)
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Монпелье
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Ил-Лок Юн (н. Йокогама Ф.М., са)
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Бастиан Баду (н. Шамбли, ар)
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Нант
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Рено Эмонд (н. Стандард, 4), Антони Лимбомбе (н. Стандар, ва)
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Кайембе (н. Шарлеруа), Яссин Эль Ганасси (н. са)
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Ним
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Яссин Бенрау (п. Бордо, ар)
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Ницца
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Риза Дурмиси (з. Лацио, ар)
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Расин Коли (Фамаликан, ар), Диаби-Фадига (н. Париж, са)
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ПСЖ
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Реймс
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Реми Удин (н. Бордо, 10)
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Ренн
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Диафра Сако (н. са)
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Сент-Этьенн
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Страсбур
|Маджиж Уорис (н. Порту Б, ар)
|Моатаз Земземи (п. Клуб Африкейн, ар)
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Тулуза
|Рубен Габриелсен (з. Мольде, са)
|Корентен Жан (н. Ленс, ар)