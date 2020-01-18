Трансферное окно в Лиге 1 проходит не так активно, как в других чемпионатах. Следите за трансферами французских клубов клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.

Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Ушли

Амьен

Амьен

 

Жейсон Папю (п. Шамбли, ар)

 Анже

Анже

Александр Летельер (в. Сарпсборг, ва)

Винсент Пажо (п. Метц, ар), Ибраим Сиссе (з. Париж, ар)

Бордо

Бордо

Реми Удин (н. Реймс, 10)

Яссин Бенрау (п. Ним, ар), Юнусс Санкхаре (п. са)

Брест

Брест

Себастьен Чибо (в. са)

Дерик Осел Яв (н. Безлерс, ар), Жульен Фабри (в. Шатеру, са)

Дижон

Дижон

 

 

Лилль

Лилль

Роминиг Куаме (п. Брюгге, ва)

Роминиг Куаме (п. Труа, ар)

Лион

Лион

 

 

Марсель

Марсель

 

 

Метц

Метц

Дилан Бронн (з. Гент, 4), Винсент Пажо (п. Анже, ар), Хамиро Монтейро (п. Филадельфия, ва)

Хамиро Монтейро (п. Филадельфия, ар)

Монако

Монако

Страхилья Павлович (з. Партизан, 10), Жорже (з. Сантос, ва)

Хенри Оньекуру (н. Галатасарай, ар), Страхилья Павлович (з. Партизан, ар), Налдо (з. са)

Монпелье

Монпелье

Ил-Лок Юн (н. Йокогама Ф.М., са)

Бастиан Баду (н. Шамбли, ар)

Нант

Нант

Рено Эмонд (н. Стандард, 4), Антони Лимбомбе (н. Стандар, ва)

Кайембе (н. Шарлеруа), Яссин Эль Ганасси (н. са)

Ним

Ним

Яссин Бенрау (п. Бордо, ар)

 

Ницца

Ницца

Риза Дурмиси (з. Лацио, ар)

Расин Коли (Фамаликан, ар), Диаби-Фадига (н. Париж, са)

ПСЖ

ПСЖ

 

 

Реймс

Реймс

 

Реми Удин (н. Бордо, 10)

Ренн

Ренн

 

Диафра Сако (н. са)

Сент-Этьенн

Сент-Этьенн

    

Страсбур

Страсбур

 Маджиж Уорис (н. Порту Б, ар) Моатаз Земземи (п. Клуб Африкейн, ар)

Тулуза

Тулуза

 Рубен Габриелсен (з. Мольде, са) Корентен Жан (н. Ленс, ар)