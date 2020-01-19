Франция

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил форварда своей команды Неймара.

Томас Тухель лестно отозвался о Неймаре, считая его лидером и важным игроком ПСЖ.

"Существует множество слов, которыми можно описать Неймара. Он – ключевой игрок для нас. Он закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне. Он – лидер, мы на него очень надеемся. Сейчас хорошее время для него".

"Считаю, что футбол строится на командных усилиях. Мы атакуем вместе, так и защищаемся. Мы опасная команда, если делаем это. Если нет – обычная. Нельзя выигрывать большие титулы, оставаясь обычной командой", — приводит слова Томаса Тухеля Goal.com.

В текущем сезоне Неймар провел 12 матчей в Лиге 1: на его счету 11 голов и 5 результативных передач.

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