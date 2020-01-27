Франция

Мартен Терье не смог самостоятельно покинуть футбольное поле.

Лион разгромил Тулузу в рамках 21-го тура французской Лиги 1 (3:0), однако триумф "ткачей" был омрачен травмой одного из футболистов.

Полузащитник Мартен Терье на 20-й минуте встречи внезапно упал на газон, после чего врачи поспешили оказать футболисту помощь.

Продолжить игру 22-летний нападающий не смог, как и покинуть самостоятельно футбольное поле — его унесли на носилках.

Официальной информации о причинах случившегося не сообщается, но пресс-служба Лиона в своем Twitter сообщила, что Терье чувствует себя гораздо лучше.

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