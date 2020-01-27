Франция

Легенда НБА Коби Брайант трагически погиб в результате авиакатастрофы.

Легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. Эта новость без исключений поразила весь мир спорта.

Нападающий ПСЖ Неймар не остался в стороне и посвятил один из своих голов в ворота Лилля Брайанту, когда показал на пальцах его любимый номер "24".

"В перерыве я увидел сообщения в социальных сетях. Это время бесконечной скорби для всего мира спорта. Не только для фанатов баскетбола.

Я знал его лично. Мое празднование для него. Надеюсь, он покоится с миром", — приводит слова Неймара GetFootballNewsFrance.

Коби Брайанту на момент смерти был 41 год. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь.

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