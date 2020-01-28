Франция

Текущий сезон может стать последним для бразильца в Париже.

Руководство ПСЖ пока что не планирует продлевать действующий контракт с капитаном команды Тиаго Силвой, утверждает Goal.

По данным источника, тренерский штаб парижан доволен выступлениями 35-летнего футболиста, но боссы клуба намерены начать омоложение состава, избавившись от бразильца.

Напомним, текущее соглашение истекает в июне 2020 года. В текущем сезоне Лиги 1 Силва провел 19 поединков.

Ранее сообщалось, что парижский клуб в январе может лишиться форварда Эдинсона Кавани и защитника Левена Кюрзава.