Текущий сезон может стать последним для бразильца в Париже.
Тиаго Силва, getty images
28 января 2020, 20:58
Руководство ПСЖ пока что не планирует продлевать действующий контракт с капитаном команды Тиаго Силвой, утверждает Goal.
По данным источника, тренерский штаб парижан доволен выступлениями 35-летнего футболиста, но боссы клуба намерены начать омоложение состава, избавившись от бразильца.
Напомним, текущее соглашение истекает в июне 2020 года. В текущем сезоне Лиги 1 Силва провел 19 поединков.
Ранее сообщалось, что парижский клуб в январе может лишиться форварда Эдинсона Кавани и защитника Левена Кюрзава.