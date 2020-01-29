Скромный Эпиналь выбил "догов" из турнира.
ЭПИНАЛЬ - ЛИЛЛЬ, ФОТО ФК ЛИЛЛЬ
29 января 2020, 22:37
Лилль в рамках 1/8 Кубка Франции гостил у представителя четвертой лиги Эпиналя. Для "догов" все началось отлично — Реми открыл счет на 8-й минуте.
Тем не менее Крассо дважды в начале второй половины игры огорчил соперника, чем принес своей команде проход в следующую стадию.
Эпиналь — Лилль 2:1
Голы: Крассо, 56, 62 — Реми, 8
В другом поединке Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл По, который до этого выбил Бордо.