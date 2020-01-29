Франция

Скромный Эпиналь выбил "догов" из турнира.

Лилль в рамках 1/8 Кубка Франции гостил у представителя четвертой лиги Эпиналя. Для "догов" все началось отлично — Реми открыл счет на 8-й минуте.

Тем не менее Крассо дважды в начале второй половины игры огорчил соперника, чем принес своей команде проход в следующую стадию.

Эпиналь — Лилль 2:1

Голы: Крассо, 56, 62 — Реми, 8

В другом поединке Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл По, который до этого выбил Бордо.