Франция

Аргентинский полузащитник вернулся в европейский футбол.

Николас Гайтан перебрался в Лилль на правах свободного агента после завершения контракта с Чикаго Фэйр.

Официальный сайт "догов" сообщает о том, что соглашение с аргентинским полузащитником было подписано до конца текущего сезона.

Гайтан засиял в Бенфике, его долгое время связывали с Манчестер Юнайтед, но аргентинец перешел в Атлетико, где не смог закрепиться. После этого были Далянь Ифан и Чикаго Фэйр, которые он покинул по окончанию контракта.

Напомним, что Николас мог вернуться в родной чемпионат, где интерес к нему проявляла Бока Хуниорс.