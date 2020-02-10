Франция

Спортивный директор ПСЖ Леонардо — о критике в адрес форварда Килиана Мбаппе.

Леонардо заступился за Килиана Мбаппе, который подвергается критике за свой характер.

"Я наслышан о том, что говорит Мбаппе, о его характере. Мне из-за этого некомфортно. Когда он покидает поле и начинает разговаривать с тренером… Хорошо, он виноват. Эту ситуацию можно уладить".

"Я не понимаю, как можно называть его разбалованным ребенком. Килиан – восхитительный человек и фантастический игрок", — приводит слова Леонардо Goal.com.

Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен, что его меняют раньше Неймара и Ди Марии.