Франция

Бразильский форвард пропустил четыре поединка, после чего сыграл с Боруссией Д в Лиге чемпионов.

Нападающий ПСЖ Неймар вернулся на футбольное поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (2:1). До этого бразилец пропустил три поединка в рамках Лиги 1 и одну встречу в Кубке Франции из-за травмы.

По словам звездного форварда, он тяжело перенес этот период, поскольку был готов выйти на футбольное поле, несмотря на запрет врачей.

"Трудно не играть на протяжении четырех матчей, но, к сожалению, это был не мой выбор. Это решение принял клуб, основываясь на заключениях врачей. Они приняли решение, и мне это не понравилось. У нас было много дискуссий по этому поводу, потому что я хотел играть".

"Я уважаю решение, но оно не может быть таким, потому что в конечном итоге из-за этого страдает футболист. Было тяжело провести 90 минут в столь напряженном поединке, но это уже совсем другая тема. Если бы я был в лучшей форме, я бы, конечно, сыграл лучше", — сказал Неймар в эфире RMC Sport.

Напомним, что Неймар отличился единственным взятием ворот в составе своей команды в поединке против "шмелей". Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д — ПСЖ. в поединке против "шмелей"