В рамках 26-го тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле принимала Брест.

Выигрывая в два мяча, хозяева умудрились утратить свое преимущество, а матч завершился результативной ничьей.

Обзор матча

Ницца – Брест 2:2
Голы: Унас, 23, Дольберг, 33 – Грансир, 45, Данте, 53 (автогол).   

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