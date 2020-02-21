Франция

Хозяева упустили победу, выигрывая в два мяча по ходу встречи.

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле принимала Брест.

Выигрывая в два мяча, хозяева умудрились утратить свое преимущество, а матч завершился результативной ничьей.

Обзор матча:

Ницца – Брест 2:2

Голы: Унас, 23, Дольберг, 33 – Грансир, 45, Данте, 53 (автогол).

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