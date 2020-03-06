Франция

Французы рискуют попасть на серьезные санкции.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Ассоциация передала в Орган финансового контроля клубов обвинения в адрес Марселя.

Отмечается, что французский клуб, которых находится в режиме финансового урегулирования, не выполнил условия, установленные на нынешний сезон, что может повлечь за собой наказание со стороны УЕФА.

Также Орган финансового контроля расследует дело Лехии Гданьск, которая не предоставила комиссии необходимую информацию о безубыточности. Сообщается, что УЕФА продолжает наблюдать за финансовой ситуацией Клужа, Галатасарая, Порту, Кайрата и Маккаби из Тель-Авива.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказал свое мнение о лигочемпионовском бане для Манчестер Сити.