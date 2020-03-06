Франция

Летом аргентинец может покинуть столицу Франции.

Арендованный у миланского Интера форвард ПСЖ Мауро Икарди может покинуть парижский гранд из-за непростых отношений с одноклубниками. Об этом сообщает L'Equipe.

Аргентинец считает, что другие лидеры команды, такие как Неймар и Килиан Мбаппе, открыто игнорируют его на футбольном поле и за его пределами.

О сложившейся ситуации знает руководство клуба. Именно поэтому парижане могут отказаться от права выкупа аргентинца грядущим летом.

В текущем сезоне Икарди отыграл 31 матч за парижский клуб, отметившись 20 голами и 4 ассистами.

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