Летом аргентинец может покинуть столицу Франции.
Мауро Икарди, photo: PSG FC
06 марта 2020, 18:02
Арендованный у миланского Интера форвард ПСЖ Мауро Икарди может покинуть парижский гранд из-за непростых отношений с одноклубниками. Об этом сообщает L'Equipe.
Аргентинец считает, что другие лидеры команды, такие как Неймар и Килиан Мбаппе, открыто игнорируют его на футбольном поле и за его пределами.
О сложившейся ситуации знает руководство клуба. Именно поэтому парижане могут отказаться от права выкупа аргентинца грядущим летом.
В текущем сезоне Икарди отыграл 31 матч за парижский клуб, отметившись 20 голами и 4 ассистами.
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