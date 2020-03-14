Франция

Полузащитник Монако Александр Головин продолжит выступать за нынешнюю команду.

Официальный сайт Монако сообщил, что Александр Головин продолжит выступать в нынешнем клубе.

23-летний футболист подписал соглашение до 30 июня 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан на один год меньше.

За Монако россиянин выступает с сезона-2018/19.

В текущем сезоне в Лиги 1 Головин провел 25 матчей: на его счету три гола и четыре результативные передачи.

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