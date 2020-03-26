Франция

Тренер завоевал с "трехцветными" золото на чемпионате Европы 1984 года.

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер у себя дома в Марселе. Смерть 87-летнего Идальго произошла по естественным причинам, сообщает France Info.

Мишель Идальго тренировал сборную Франции с 1976 по 1984 год. При нем "трехцветные" выиграли свой первый важный турнир в истории – домашний чемпионат Европы-1984.

Также Франция Мишеля Идальго дошла до полуфинала чемпионата мира 1982 года в Испании, где вылетела от ФРГ.

После победы на Евро-84 Идальго покинул свой пост. Он отказался от должности министра спорта и в 1986 возглавил Марсель, который тренировал до 1991 года, завоевав три чемпионства и Кубок Франции. После 13-летнего перерыва он с 2004 по 2006 тренировал Республику Конго.

В бытность игроком Идальго выступал за Гавр (1952-1954), Реймс (1954-1957) и Монако (1957-1966).