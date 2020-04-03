Франция

Бразилец отличился благородным жестом.

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. Об этом бразильский телеведущий Крис Флорес.

"Неймар пожертвовал 875 млн евро для борьбы с Covid-19. Он сделал это пожертвование в начале прошлой недели. Часть его пошла в ЮНИСЕФ, еще часть в один из фондов солидарности".

"Он предпочел не давать своим действиям публичной огласки. Однако я об этом рассказываю, так как нужно освещать и ту информацию, когда публичная личность делает также что-то хорошее", — цитирует Флореса Sky Sports со ссылкой на Fofocalizando.

Ранее сообщалось, что Барселона попытается за счет Гризманна вернуть Неймара.

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