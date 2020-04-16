Франция

Парижане попытаются воспользоваться финансовым кризисом.

Нападающий Мауро Икарди предстоящим летом может стать полноценным игроком Пари Сен-Жермен.

По информации Sky Italia, французы попытаются договориться с миланским Интером, кому принадлежит контракт Икарди, о скидке на трансфер в связи с финансовым кризисом.

На данный момент в договоре между клубами прописана сумма выкупа в 70 млн евро, если ПСЖ пожелает приобрести аргентинца. Именно эту сумму парижане попытаются снизить.

В текущем чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе ПСЖ провел 20 матчей и забил 12 мячей.

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