Парижане попытаются воспользоваться финансовым кризисом.
Мауро Икарди, Getty Images
16 апреля 2020, 06:50
Нападающий Мауро Икарди предстоящим летом может стать полноценным игроком Пари Сен-Жермен.
По информации Sky Italia, французы попытаются договориться с миланским Интером, кому принадлежит контракт Икарди, о скидке на трансфер в связи с финансовым кризисом.
На данный момент в договоре между клубами прописана сумма выкупа в 70 млн евро, если ПСЖ пожелает приобрести аргентинца. Именно эту сумму парижане попытаются снизить.
В текущем чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе ПСЖ провел 20 матчей и забил 12 мячей.
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