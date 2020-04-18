Франция

Защитник Реймса может пополнить состав лондонской команды предстоящим летом.

Арсенал заинтересован в услугах Акселя Дисаси, сообщает Goal.com.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить порядка 13 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста, выступающего на позиции центрального защитника.

Также "канониры" в случае успеха предложат Дисаси контракт на пять лет. Примечательно, что Реймс отказался продавать своего футболиста зимой.

В текущем сезоне Дисаси провел 27 матчей в Лиги 1: на его счету один гол.

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