Франция

Главный тренер Марселя не хочет в будущем вернуться в чемпионат Англии.

Андре Вилла-Боаш за свою карьеру успел потренировать в Премьер-лиге Челси и Тоттенхэм, однако на этом его приключения в Англии, судя по всему, закончились.

"Я не вернусь туда, я больше не буду тренировать в АПЛ".

"Премьер-лига – чемпионат с огромными вложениями, лучшими футболистами и клубами. Но мне нравится быть в лиге, где другая игровая философия. Англия – это не то", — приводит слова Андре Виллаша-Боаша Goal.com.

Напомним, что Виллаш-Боаш был уволен из Челси спустя 40 матчей, а в Тоттенхэме продержался лишь полтора года.

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