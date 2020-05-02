Франция

Француз готов переехать на Туманный Альбион.

Нападающий Лиона Мусса Дембеле готов перейти в Манчестер Юнайтед, если поступит соответствующее предложение, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, "манкунианцы" определили французского футболиста как главного кандидата на позицию центрального форварда в будущее межсезонье.

Отмечается, что и сам Дембеле не намерен оставаться в Лионе, так как по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции, "ткачи" не попали даже в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что помимо Дембеле, Юнайтед активно наблюдает еще за двумя игроками из Лиги 1.