Француз готов переехать на Туманный Альбион.
Мусса Дембеле, getty images
02 мая 2020, 11:29
Нападающий Лиона Мусса Дембеле готов перейти в Манчестер Юнайтед, если поступит соответствующее предложение, утверждает Manchester Evening News.
По данным источника, "манкунианцы" определили французского футболиста как главного кандидата на позицию центрального форварда в будущее межсезонье.
Отмечается, что и сам Дембеле не намерен оставаться в Лионе, так как по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции, "ткачи" не попали даже в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что помимо Дембеле, Юнайтед активно наблюдает еще за двумя игроками из Лиги 1.