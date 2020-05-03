Франция

Полузащитник все ближе к переезду на Парк де Пренс.

Руководство ПСЖ определило сумму, которую они готовы выделить на покупку полузащитника Лестера Уилфрида Ндиди, утверждает ESPN.

По данным источника, парижане сообщили английскому клубу, что заплатят за 23-летнего нигерийского футболиста 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Ндиди провел за "лис" 29 игр, в которых забил два гола и отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выбрал также альтернативные варианты, если трансфер игрока Лестера сорвется, а именно хавбека Атлетико Томаса Партея и полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.