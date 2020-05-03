Полузащитник все ближе к переезду на Парк де Пренс.
Уилфрид Ндиди, getty images
03 мая 2020, 11:17
Руководство ПСЖ определило сумму, которую они готовы выделить на покупку полузащитника Лестера Уилфрида Ндиди, утверждает ESPN.
По данным источника, парижане сообщили английскому клубу, что заплатят за 23-летнего нигерийского футболиста 50 миллионов фунтов.
В сезоне-2019/20 Ндиди провел за "лис" 29 игр, в которых забил два гола и отличился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ выбрал также альтернативные варианты, если трансфер игрока Лестера сорвется, а именно хавбека Атлетико Томаса Партея и полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.