Франция

Виторино Илтон продолжит выступать за французский коллектив.

Монпелье пролонгировал действующее соглашение с Виторино Илтоном, сообщил официальный сайт французской команды.

Таким образом, 42-летний футболист будет выступать за текущий клуб до лета 2021 года.

Илтон играет за Монпелье с 2011 года. С тех пор он провел 321 матч за клуб, а также является шестым в истории "паладин" по количеству проведенных игр.

"Это его последний контракт? Посмотрим. Я очень рад и уверен, он еще сможет принести пользу команде", — сказал президент Монпелье.

В сезоне-2019/20 бразилец провел 28 матчей за клуб, отличившись тремя ассистами.