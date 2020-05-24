Франция

Фабрис Леполь ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Бывший вингер Осера, Сент-Этьена и ряда других французских клубов Фабрис Леполь стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Представители Осера выразили свои соболезнования и попрощалась со своим экс-футболистом и воспитанником. На момент смерти Леполю было всего 43 года.

Фабрис Леполь в составе Осера выиграл французскую Лигу 1 в сезоне-1995/96. Также он имел опыт выступлений за юношеские сборный Франции разных возрастов.

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