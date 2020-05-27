Франция

Стоимость трансфера составит 25 млн евро.

Левый фулбек Порту Алекс Теллес в ближайшее трансферное окно станет игроком Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает A Bola.

Французский гранд заплатит "драконам" 25 млн евро за 27-летнего футболиста, чей контракт с Порту ныне действует до 2021 года.

Оклад бразильца в парижском клубе составит 108 тыс евро в месяц. Контракт будет подписан на пять лет.

В текущем сезоне Теллес сыграл 40 матчей за "драконов" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 ассистами.