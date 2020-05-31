Франция

Аргентинский форвард подписал контракт с парижским грандом до лета 2024 года.

Нападающий Интера Мауро Икарди на полноценной основе перешел в Пари Сен-Жермен, за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.

Как сообщает пресс-служба парижан, 27-летний аргентинец подписал с новым клубом контракт до 30 июня 2024 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако по неофициальной информации сумма трансфера составила 57 миллионов евро, хотя изначально ПСЖ должен был выплатить Интеру 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.