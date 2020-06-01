Французская команда проявляет интерес к двум футболистам Лацио.
СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ, GETTY IMAGES
01 июня 2020, 12:39
Пари Сен-Жермен заинтересован в услугах Сергея Милинковича-Савича и Адама Марушича, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.
По информации источника, за обоих футболистов столичный клуб готов предложить 80 миллионов евро. Переход Марушича оценивается в 15 миллионов.
В текущем сезоне Сергей провел на поле 25 матчей в Серии А: на его счету 4 гола и 4 ассиста.
Что касается Адама, он отыграл 10 игр, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.