Франция

Французская команда проявляет интерес к двум футболистам Лацио.

Пари Сен-Жермен заинтересован в услугах Сергея Милинковича-Савича и Адама Марушича, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, за обоих футболистов столичный клуб готов предложить 80 миллионов евро. Переход Марушича оценивается в 15 миллионов.

В текущем сезоне Сергей провел на поле 25 матчей в Серии А: на его счету 4 гола и 4 ассиста.

Что касается Адама, он отыграл 10 игр, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.