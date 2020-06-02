Франция

Французский клуб рассчитывает заполучить правого защитника "канониров".

ПСЖ рассматривает вариант с приобретением Эктора Бельерина, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с Арсеналом касательно потенциальной сделки.

"Канонирам" нужно свершить несколько продаж, чтобы позволить себе сделать приобретения летом. Не исключено, что Арсенал и ПСЖ договорятся о сумме в размере 30 миллионов евро.

Отметим, что практически наверняка французский клуб покинет другой правый защитник – Тома Менье.