Франция

Милан желает получить за игрока 50 млн евро.

Опорный полузащитник Милана Исмаэль Беннасер пришел к соглашению с Пари Сен-Жермен, который намерен выкупить его контракт у "россонери". Об этом сообщает La Source Parisienne.

22-летний алжирец готов подписать с французским грандом пятилетний контракт.

На данный момент Беннасер имеет контрактные обязательства с Миланом до 2024 года. "Черно-красные" желают выручить за трансфер футболиста 50 млн евро, однако, ПСЖ предлагает лишь 30 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Беннасер перебрался в Милан летом 2019 года из Эмполи за 16 млн евро. За это время футболист принял участие в 23 играх за "россонери" во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

Ранее также сообщалось об интересе к алжирцу со стороны Манчестер Сити.