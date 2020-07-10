Франция

27-летний хавбек покинул Лацио на постоянной основе.

Французский Реймс на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Лацио Валона Бериши.

27-летний косоварский футболист подписал с новым клубом четырехлетнее соглашение и будет выступать под 14-м номером. Финансовые детали сделки не сообщаются.

Напомним, что Валон Бериша перешел в Лацио в 2018 году, однако закрепиться в качестве игрока основы в стане "орлов" ему не удалось.

Вторую половину сезона-2019/20 игрок сборной Косово провел в составе Фортуны, которая вылетела из Бундеслиги. За немецкую команду Бериша сыграл всего 13 матчей, отличившись одним ассистом.