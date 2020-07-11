Франция

Бразильский нападающий не сменит команду этим летом.

Неймар продолжит выступать за ПСЖ, сообщает Marca.

По информации источника, 28-летний футболист смирился с тем, что как минимум сезон-2020/21 проведет за французскую команду.

Дело в том, что Барселона не может позволить себе возвращение бразильца, а Реал и вовсе отказался от него еще прошлым летом.

Несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса, ПСЖ рассчитывает на Неймара в следующем сезоне.

В сезоне-2019/20 Неймаро провел 15 матчей в Лиги 1: на его счету 13 голов и 6 ассистов.