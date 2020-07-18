Франция

Прогресс есть, однако, на данном этапе совсем незначительный.

Неймар, судя по всему, продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, переговоры уже стартовали и есть незначительный, но прогресс. Потенциальной сделке вряд ли будет что-то угрожать, так как другие клубы не могут позволить себе Неймара.

Действующее соглашение бразильца с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2019/20 Неймар провел 15 матчей в Лиги 1: на его счету 13 голов и 6 результативных передач.