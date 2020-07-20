Франция

Французский клуб подтвердила смену владельца.

Инвестиционная компания RedBird Capital Partners приобрела Тулузу, сообщает официальный сайт французского клуба.

Американская компания выкупила 85% прав на французский клуб. Предыдущий владелец Оливье Садран останется активным членом совета директоров и сохранит за собой 15% акций.

Также Тулуза объявила о назначении Дамьена Комолли на должность президента. Ранее он занимал руководящие должности в Арсенале, Тоттенхэме, Ливерпуле, Фенербахче и Сент-Этьенне.

Компания RedBird Capital Partners является инвестиционным партнером ряда американских спортивных клубов и профсоюзов.

В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 Тулуза финишировала на последней строчке и покинула элитный дивизион.