Французский клуб подтвердила смену владельца.
Игроки Тулузы, Toulouse FC
20 июля 2020, 20:56
Инвестиционная компания RedBird Capital Partners приобрела Тулузу, сообщает официальный сайт французского клуба.
Американская компания выкупила 85% прав на французский клуб. Предыдущий владелец Оливье Садран останется активным членом совета директоров и сохранит за собой 15% акций.
Также Тулуза объявила о назначении Дамьена Комолли на должность президента. Ранее он занимал руководящие должности в Арсенале, Тоттенхэме, Ливерпуле, Фенербахче и Сент-Этьенне.
Компания RedBird Capital Partners является инвестиционным партнером ряда американских спортивных клубов и профсоюзов.
В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 Тулуза финишировала на последней строчке и покинула элитный дивизион.