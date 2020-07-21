Франция

Парижане провели третий спарринг после выхода из карантина.

Франция стала одной из тех стран, в которых футбольные соревнования завершились досрочно из-за пандемии коронавируса. Для Пари Сен-Жермен это стало проблемой, поскольку команде еще как минимум предстоит встретиться с Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В рамках подготовки к еврокубковому турниру подопечные Томаса Тухеля провели товарищеский поединок с шотландским Селтиком, который завершился разгромной победой для парижского гранда. Игроки ПСЖ отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Стоит отметить, что за Селтик выступает полузащитник Марьян Швед, однако украинец оказался вне заявки на данный матч.

ПСЖ — Селтик 4:0

Голы: Мбаппе, 1, Неймар, 25, Эррера, 48, Сарабия, 67