Хавбек рассказал о ближайших задачах команды.
Марко Верратти, getty images
31 июля 2020, 08:56
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что команда думает о финале Кубка лиги против Лиона, а не матче Лиги чемпионов против Аталанты.
"Мы пока не думаем об этой игре против Аталанты, самый важный матч — против Лиона в Кубке лиги",
"Мбаппе? Мы думали о нем, когда поднимали трофей Кубка Франции, но травмы являются частью того, чтобы быть футболистом. Мы будем скучать по нему. Любая команда будет скучать по такому игроку, как он", — цитирует Верратти Goal.
К слову, Мбаппе пропустит не только финал Кубка Лиги, но и ближайший первый поединок против бергамасков.