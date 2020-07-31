Франция

Хавбек рассказал о ближайших задачах команды.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что команда думает о финале Кубка лиги против Лиона, а не матче Лиги чемпионов против Аталанты.

"Мы пока не думаем об этой игре против Аталанты, самый важный матч — против Лиона в Кубке лиги",

"Мбаппе? Мы думали о нем, когда поднимали трофей Кубка Франции, но травмы являются частью того, чтобы быть футболистом. Мы будем скучать по нему. Любая команда будет скучать по такому игроку, как он", — цитирует Верратти Goal.

К слову, Мбаппе пропустит не только финал Кубка Лиги, но и ближайший первый поединок против бергамасков.