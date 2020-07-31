Франция

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на заключительный поединок турнира.

Пари Сен-Жермен сойдется в противостоянии с Лионом в финальном поединке Кубка французской лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Томаса Тухеля на успех гораздо более высокими.

Так, на победу ПСЖ коэффициент составляет 1,52, а вероятность успеха Лиона оценивается показателем 6,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Лион будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 14,5.

Напомним, матч ПСЖ — Лион состоится сегодня, 31 июля, в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.