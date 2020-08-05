Франция

Football.ua рассказывает, когда стартует сезон-2020/2021.

По итогам прошлого сезона чемпионом Франции стал ПСЖ, а высшую лигу покинули Ним, Амьен и Тулуза.

Интересно, что французский чемпионат был одним из немногих, который не был доигран, а места распределили по итогам последних сыгранных туров.

Новый сезона Лиги 1 пройдет с 22 августа 2020 по 23 мая 2021 года.

Клубы уже сейчас во всю тренируются и готовятся к новому сезону, который стартует за день до финала Лиги чемпионов.

Ранее мы сообщали, когда начнутся новые сезоны АПЛ и Примеры.