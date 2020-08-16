Франция

Французский клуб договорился о трансфере ивуарийца.

Полузащитник Удинезе Секу Фофана в ближайшее время станет игроком Ланса, сообщает издание L'Equipe.

"Желто-красные" согласовали детали перехода ивуарийского хавбека и должны подписать его в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

Фофана присоединился к Удинезе летом 2016-го из Ман Сити за 3,5 млн евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 35 поединков в футболке "зебр", отличившись тремя голами и восемью ассистами.

В минувшем сезоне Ланс занял второе место в Лиге 2 и вернулся в элитный дивизион.