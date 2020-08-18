Франция

Хавбек высказался о том, кто должен носить почетное звание.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера высказал свое мнение о том, должен ли он носить капитанскую повязку команды в скором времени.

"С тех пор, как я прибыл в Париж, капитаном является Тьяго Силва, поэтому я не задумывался над этим вопросом. Для меня капитан — это не только тот, кто носит повязку".

"Судя по их действиям, у нас много капитанов. Маркиньос — прирожденный лидер. Он мало говорит, но на тренировках и на поле он лидер. Неймар — еще один лидер. Когда ты игрок, который многого требует, в то время как команда оказывает сильное давление на поле, это лидер", — приводит слова Эрреры Goal.

Ранее испанский футболист заявил, что поражения в гонке за трофей Лиги чемпионов не станет неудачей для команды.