Опытный защитник покидает Париж и отправится за новым вызовом.
Тиаго Силва, ПСЖ
27 августа 2020, 20:13
Центральный защитник Тиаго Силва покидает Пари Сен-Жермен на правах свободного агента. Клуб не стал предлагать 35-летнему бразильцу новый контракт, поэтому он вынужден искать новый клуб.
"Ты внес вклад в историю клуб. Красный и синий на всю жизнь. Навсегда в наших сердцах", — попрощались с Тиагой Силвой в ПСЖ.
Напомним, что Тиаго Силва выступал за Пари Сен-Жермен на протяжении последних восьми сезонов. На его счету 315 матчей в футболке парижан, 17 голов и 5 ассистов. Кроме того, 293 встречи бразилец выходил в качестве капитана команды.
Ранее сообщалось, что следующим клубом Тиаго Силвы станет лондонский Челси, с которым он подпишет двухлетнее соглашение.