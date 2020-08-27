Франция

Опытный защитник покидает Париж и отправится за новым вызовом.

Центральный защитник Тиаго Силва покидает Пари Сен-Жермен на правах свободного агента. Клуб не стал предлагать 35-летнему бразильцу новый контракт, поэтому он вынужден искать новый клуб.

"Ты внес вклад в историю клуб. Красный и синий на всю жизнь. Навсегда в наших сердцах", — попрощались с Тиагой Силвой в ПСЖ.

🙌❤️💙 #MerciCapitaine



Tu as marqué l'histoire du Club

Rouge et Bleu à vie

À jamais dans nos coeurs



Boa continuação 𝑶 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒐 @tsilva3 ✊🔥 pic.twitter.com/kzIOsXYWvT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 27, 2020

Напомним, что Тиаго Силва выступал за Пари Сен-Жермен на протяжении последних восьми сезонов. На его счету 315 матчей в футболке парижан, 17 голов и 5 ассистов. Кроме того, 293 встречи бразилец выходил в качестве капитана команды.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Тиаго Силвы станет лондонский Челси, с которым он подпишет двухлетнее соглашение.