Франция

Бразилец сменил спонсора после 15 лет сотрудничества с Nike.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар объявил о начале сотрудничества с немецким производителем спортивной одежды Puma. До этого он 15 лет был лицом бренда Nike.

"Я рос, наблюдая за игрой таких великих футболистов, как Пеле, Кройфф, Эусебио и Марадона. Они были королями на поле, королями моего спорта. У них было кое-что общее – любовь к спорту, драйв быть лучшими и дух, который всех объединял. И все они играли в Puma, творя магию в бутсах Puma King", — написал Неймар в Твиттере.

С нового сезона бразилец намерен играть в современной модели этих бутс. Он постарается помочь ПСЖ превзойти результаты прошлого сезона, где команда дошла до финала Лиги чемпионов, но уступила Баварии 0:1.