Франция

Парижане сумели добыть вторую победу подряд.

После двух поражений на старте чемпионата Франции ПСЖ приходит в себя. И если в предыдущем матче победа над Метцем оказалась выстраданной благодаря голу Юлиана Дракслера в концовке поединка, то в этот раз чемпион страны не испытывал особых проблем.

Голы Килиана Мбаппе (с пенальти) и Анхеля Ди Марии принесли парижанам комфортное преимущество по итогам первого тайма, а во второй половине встречи забил еще и Маркиньос с передачи вышеупомянутого Ди Марии. 3:0.

ПСЖ – Ницца 3:0

Голы: Мбаппе, 38 (с пенальти), Ди Мария, 45+1, Маркиньос, 66.

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос (Дагба, 83), Кимпембе, Баккер – Гуйе (Эррера, 23), Верратти, Дракслер – Ди Мария (Фадига, 79), Икарди, Мбаппе (Сарабия, 79).

Ницца: Бенитес – Атал (Данилюк, 65), Пельмар, Данте, Лотомба (Ндойе, 58) – Тюрам-Ульен (Сильвестр, 58), Шнейдерлен, Лис Мелу – Рони Лопеш (Жессан, 73), Гури, Камара.

Предупреждения: Шнейдерлен – Верратти, Баккер.