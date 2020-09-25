Франция

Португальский талант следующий сезон проведет в чемпионате Франции.

Перспективный полузащитник Бенфики Флорентину Луиш стал игроком Монако. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

21-летний португалец перешел в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до июня 2021 года.

В прошлом сезоне Флорентину провел в футболке Бенфики 18 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что в подписании Флорентину Луиша были заинтересованы многие европейские клубы, среди которых Манчестер Юнайтед, Фулхэм, Милан, Севилья и Бетис.