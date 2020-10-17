Парижане отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.
Пари Сен-Жермен в рамках седьмого тура чемпионата Франции отправился в гости к Ниму.
Парижане открыли счет на исходе получаса игры усилиями Килиана Мбаппе, а установили разгромный счет уже ближе к концу встречи.
Ним — ПСЖ 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88
Ним: Рене — Бюрне, Ландр, Мигель, Паки — Кубас (Мартинес, 54), До, Фомба (Алинви, 85), Элиассон (Мажуга, 85) — Рипар (Коне, 84), Ру (Ариби, 67).
ПСЖ: Навас — Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Баккер, Диалло - Паредес (Эррера, 11), Рафинья (Дагба, 58), Гуйе — Сарабия, Кин, Мбаппе (Хесе, 84).
Предупреждения: До — Рафинья, Гуйе.
Удаление: Ландре, 12