Пари Сен-Жермен в рамках седьмого тура чемпионата Франции отправился в гости к Ниму. 

Парижане открыли счет на исходе получаса игры усилиями Килиана Мбаппе, а установили разгромный счет уже ближе к концу встречи.

Ним — ПСЖ 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Ним: Рене — Бюрне, Ландр, Мигель, Паки — Кубас (Мартинес, 54), До, Фомба (Алинви, 85), Элиассон (Мажуга, 85) — Рипар (Коне, 84), Ру (Ариби, 67).

ПСЖ: Навас — Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Баккер, Диалло -  Паредес (Эррера, 11), Рафинья (Дагба, 58), Гуйе — Сарабия, Кин, Мбаппе (Хесе, 84).

Предупреждения: До — Рафинья, Гуйе.

Удаление: Ландре, 12